За пост мэра Озерска поборются четыре человека

Комиссия допустила к участию в конкурсе на должность главы Озерска четырех человек. Среди них — действующий мэр, следует из итогов заседания комиссии.

За пост поборются местный депутат Евгений Зайцев, директор МБУ «Арена» Андрей Смердев, заместитель директора по информационным технологиям Озерского технического колледжа Салават Юсупов и глава города Сергей Гергенрейдер. Сам конкурс пройдет 20 августа. Сергей Гергенрейдер стал мэром в августе 2024 года после досрочного сложения полномочий предыдущим главой муниципалитета Евгением Щербаковым.

Виталина Ярховска