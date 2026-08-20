В Дагестане показатель убыточности ОСАГО достиг 73,7%

С 1 июля 2025 года по 30 июня 2026 года в Дагестане показатель высокоубыточных договоров ОСАГО, переданных в перестраховочный пул, достиг 73,7%. По этому показателю республика занимает первое место в РФ. Такие данные приводят в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На второй строчке — Приморский край с долей в 49%, на третьей — Карачаево-Черкесия (45,4%). При этом средний уровень по стране остается на отметке 8,8%. В десятку лидеров также вошли Тыва (43,7%), Чеченская Республика (43,1%), Ингушетия (38%), Еврейская автономная область (35,6%), Хабаровский край (34%), Бурятия (33,9%) и Забайкальский край (31,7%).

Перестраховочный пул по ОСАГО представляет собой механизм объединения страховых компаний для распределения рисков по наиболее убыточным полисам. К таким, в частности, относятся договоры, оформленные на такси, общественный транспорт либо на водителей с повышенной аварийностью. Инструмент позволяет страховщикам сохранять финансовую устойчивость и не ограничивать доступность обязательной автостраховки для клиентов.

При этом в ряде республик Северного Кавказа зафиксировано снижение доли высокоубыточных полисов: в Дагестане показатель уменьшился на 4,1 процентного пункта за год, в Карачаево-Черкесии — на 8,5 п. п.

Наталья Белоштейн