Поступления в бюджет Черкесска от НДФЛ выросли на 18%

По итогам первого полугодия 2026 года поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Черкесска превысили показатели аналогичного периода прошлого года на 3,7 %. Отмечен прирост по налогу на доходы физических лиц — он составил более 18%. Об этом сообщает глава города Алексей Баскаев.

При этом объем недоимки в городской бюджет сохраняется на уровне прошлого года. Отдельные нарекания вызвала работа с просроченной задолженностью по аренде земли и иного недвижимого имущества.

Отмечается, что совместная работа администрации города и налоговой службы позволила сократить муниципальный долг и нарастить налоговые поступления в 2025 году. Тогда городу удалось не только распределить 130 млн руб. доходов, но и получить дополнительно более 91 млн руб., которые направили на решение ключевых вопросов жизнеобеспечения муниципалитета.

Наталья Белоштейн