В Севастополе временно ограничено электроснабжение из-за перегруза сетей

В Севастополе введены временные ограничения электроснабжения для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами региона и предотвращения аварии в энергосистеме. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По словам губернатора Севастополя, на объектах введен особый режим, социальные объекты переведены на резервные схемы питания, специалисты работают над восстановлением подачи электроэнергии.

Жителей просят экономно расходовать заряд телефонов, использовать гаджеты только для экстренной связи, отключить фоновые приложения и снизить яркость экрана. В городе действует сеть пунктов содействия (кафе, рестораны, магазины, салоны красоты, муниципальные учреждения), где можно бесплатно зарядить телефон,— их обозначают специальные наклейки «Здесь можно зарядить телефон».

Из-за отсутствия напряжения в сети троллейбусы на линии не вышли, жителям рекомендуют планировать время на дорогу с запасом. В связи с отключением электроэнергии на некоторых улицах временно приостановлена подача воды.

Алина Зорина