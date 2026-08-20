Ростовская область направит 3,9 млн рублей на перевозку депутатов Госдумы

Власти Ростовской области объявили тендер на автотранспортное обслуживание депутатов Государственной думы — максимальная стоимость контракта составляет 3,9 млн рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Подать заявки на участие в конкурсе можно до 26 августа, а 27 августа планируется подвести итоги отбора подрядчика.

Согласно условиям тендера, исполнитель должен предоставить автопарк из 13 основных легковых автомобилей и одного дежурного транспортного средства. К технике предъявлен ряд технических требований: мощность двигателя — не ниже 150 л. с., обязательное оснащение системами обогрева и кондиционирования, подушками безопасности, антиблокировочной системой (ABS) и усилителем рулевого управления.

В рамках контракта подрядчик берет на себя все сопутствующие расходы — от перевозки и страхования до уплаты налогов, сборов, таможенных пошлин, а также содержание водительского состава. Действие договора рассчитано до 30 декабря 2026 года.

Особо оговаривается использование автотранспорта в особых условиях: при временном ограничении полетов в аэропорт Платов машины должны задействовать для служебных поездок в аэропорты соседних регионов.

Наталья Белоштейн