С двух жителей Дагестана взыскано 14 млн рублей за незаконный оборот алкоголя

Прокуратура Кировского района Махачкалы добилась взыскания с двух жителей Республики Дагестан дохода, полученного от незаконного оборота алкоголя. Сумма превысила 13,9 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Как установлено судом, ответчики в составе организованной группы занимались производством, приобретением, хранением, перевозкой и сбытом немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере.

В 2025 году Кировский районный суд Махачкалы признал фигурантов виновными по п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров без маркировки», п. «б» ч. 2 ст. 171.3 «Незаконное производство и (или) оборот этилового спирта и алкогольной продукции», а также ч. 3 ст. 180 «Незаконное использование чужого товарного знака» УК РФ.

Исковое заявление прокуратуры было рассмотрено Кумторкалинским районным судом и удовлетворено в полном объеме.

Наталья Белоштейн