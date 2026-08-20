Дело о хищении 10 млн при строительстве турбазы под Волгоградом ушло в суд

Центральный районный суд Волгограда рассмотрит уголовное дело в отношении директора коммерческой организации, обвиняемого в особо крупном мошенничестве при реализации инвестпроекта (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в прокуратуре региона.

По версии следствия, с августа 2023-го по апрель 2024 года обвиняемый под видом инвестиционного проекта получил из бюджета более 10 млн руб. Средства выделялись на компенсацию половины затрат для покупки и монтажа десяти модульных блоков с мебелью и техникой для туристической базы в Иловлинском районе. Деньги он потратил на личные нужды, обязательства по проекту не выполнил.

В июне 2023 года Минэкономразвития РФ выделила Волгоградской области 320 млн руб. на реализацию инвестпроектов в сфере туризма. Тогда субсидии получили четыре проекта по строительству модульных отелей и глэмпингов в Иловлинском, Среднеахтубинском и Городищенском районах.

Нина Шевченко