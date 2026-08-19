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Угрозу атаки БПЛА объявили в Пензенской области

Режим «Беспилотная опасность» ввели в Пензенской области. Об этом уведомило МЧС.

Фото: ИА «Общественное мнение»

Фото: ИА «Общественное мнение»

Пензенцев просят оставаться дома и не подходить к окнам. Пройдите в помещение с несущими стенами без остекления. Если вы на улице, укройтесь в ближайшем здании или подземном переходе.

Губернатор Олег Мельниченко предупредил о временном ограничении работы мобильного интернета. Он напомнил, что в экстренной ситуации следует звонить по номеру 112.

Нина Шевченко