Угрозу атаки БПЛА объявили в Пензенской области

Режим «Беспилотная опасность» ввели в Пензенской области. Об этом уведомило МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Пензенцев просят оставаться дома и не подходить к окнам. Пройдите в помещение с несущими стенами без остекления. Если вы на улице, укройтесь в ближайшем здании или подземном переходе.

Губернатор Олег Мельниченко предупредил о временном ограничении работы мобильного интернета. Он напомнил, что в экстренной ситуации следует звонить по номеру 112.

Нина Шевченко