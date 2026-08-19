Ракетную опасность объявили в Саратовской области

В Саратовской области объявлена ракетная опасность. Об этом предупредило МЧС в приложении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Граждан призывают не покидать дома. Не подходите к окнам. Рекомендуется пройти вглубь комнаты с несущими стенами, где нет окон. Предварительно отключите свет, газ, воду.

Если вы на улице, немедленно найдите ближайшее здание и укройтесь там. Также вы можете переждать в подземном переходе или паркинге.

Интернет в регионе временно ограничен. Телефон экстренных служб 112.

Нина Шевченко