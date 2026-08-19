Воздушную опасность объявили в Астраханской области

В Астраханской области действует режим «Воздушная опасность». Об этом уведомило МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Астраханцев просят не выходить из дома. Избегайте окон. Выключите свет, газ, воду. Укройтесь в ванной, коридоре или другой комнате с несущими стенами без остекления. Если вы на улице, зайдите в ближайшее здание.

Спасатели напоминают, что съемка БВС и работы ПВО запрещена. Мобильный интернет и связь могут работать с перебоями. Телефон экстренных служб 112.

Нина Шевченко