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Воздушную опасность объявили в Астраханской области

В Астраханской области действует режим «Воздушная опасность». Об этом уведомило МЧС.

Фото: ИА «Общественное мнение»

Фото: ИА «Общественное мнение»

Астраханцев просят не выходить из дома. Избегайте окон. Выключите свет, газ, воду. Укройтесь в ванной, коридоре или другой комнате с несущими стенами без остекления. Если вы на улице, зайдите в ближайшее здание.

Спасатели напоминают, что съемка БВС и работы ПВО запрещена. Мобильный интернет и связь могут работать с перебоями. Телефон экстренных служб 112.

Нина Шевченко