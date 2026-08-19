ФК «Краснодар» переиграл «Динамо»

Футбольный клуб «Краснодар» в рамках 2-го тура Кубка России в Москве одержал победу над «Динамо». Игра завершилась со счетом 1:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Краснодар» Фото: ФК «Краснодар»

В стартовом составе «быков» на встречу с москвичами было сразу несколько изменений по сравнению с матчем прошлого тура чемпионата против «Ахмата». С первых минут вышли лишь Жубал, Витор Тормена, Кевин Ленини и Жоау Батчи. Место на последнем рубеже занял Александр Корякин, сменивший Станислава Агкацева. В первом отрезке соперники создавали моменты и подходы, однако в их завершении не хватало хладнокровия. На 24-й минуте «быки» имели реальный шанс открыть счет в этой встрече, но гол Хуана Боселли был отменен из-за положения вне игры.

Все же южане усилили натиск и поразили ворота «Динамо» незадолго до перерыва благодаря Казбеку Мукаилову. После смены сторон оппоненты играли на встречных курсах. Надежно в воротах действовал Александр Корякин, спасший свою команду в ряде эпизодов. В оставшееся время зрители больше не увидели забитых мячей. В итоге — победа «Краснодара» со счетом 1:0.

После двух игр в Кубке России подопечные Мурада Мусаева занимают первое место с пятью очками. В следующем туре Российской премьер-лиги «быки» сыграют в Махачкале 23 августа с местным «Динамо». Будущий соперник идет на четвертой строчке в турнирной таблице.

Евгений Леонтьев