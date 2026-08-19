Беспилотная опасность объявлена в Волгоградской области

Режим «Беспилотная опасность» введен в Волгоградской области. Об этом уведомило МЧС в приложении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Волгоградцев просят не покидать дома и не подходить к окнам. Укройтесь в комнате с несущими стенами, например, в ванной или коридоре. Перекройте газ, воду, отключите свет.

Если вы все-таки на улице, пройдите в ближайшее здание или подземный переход, паркинг. Находитесь в безопасном месте до отбоя сигнала об угрозе БПЛА.

Интернет в регионе временно ограничен. Телефон экстренных служб 112.

Нина Шевченко