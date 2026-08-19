Главные новости за 19 августа. Кубань, Крым, Адыгея

По итогам первого полугодия 2026 года предприятия потребительской сферы Краснодарского края перечислили в бюджет 47,9 млрд руб. налоговых поступлений. Объем сохранился на уровне аналогичного периода прошлого года.

Суммарный объем инвестиций в крупнейшие жилищные проекты юга России в 2026 году достиг 2 трлн руб., что в 1,6 раза превышает показатель предыдущего года.

В Краснодаре управляющим компаниям поручили подготовить подвалы многоквартирных домов к использованию в качестве укрытий. Решение принято по итогам совещания с представителями УК, ТСЖ, жилищно-строительных и жилищных кооперативов, а также сотрудниками МЧС, администрации и прокуратуры.

В Москве началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя гендиректора ФГУП «Главное управление специального строительства» Минобороны Виктора Школыка и бывшего заместителя начальника новороссийского филиала предприятия Дмитрия Таксиди. Они обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа.

В Краснодарском крае годовая инфляция по итогам июля 2026 года замедлилась до 5,38%, при этом за месяц цены выросли на 0,33%. Показатель оказался ниже общероссийского (5,98%).

Объем финансирования системы образования Краснодарского края в рамках национальных проектов «Семья» и «Молодежь и дети» на 2026 год составляет около 7 млрд руб. Средства направят на ремонт и строительство детских садов, школ, колледжей и техникумов, а также на оснащение их современным оборудованием.

Власти перенесли на 2027 год строительство сетевой инфраструктуры для подключения к энергосистеме Крыма накопителя мощностью 100 МВт и емкостью 600 МВт/ч. Изначально проект планировали реализовать к середине 2026 года.

В Лабинском районе Краснодарского края неизвестные повредили солнечные панели, установленные на автоматизированных гидрологических комплексах. Повреждения обнаружили специалисты Центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций Краснодарского края.

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа отклонил кассационную жалобу Южного межрегионального управления Росприроднадзора, оставив в силе решение о взыскании с ООО «Консервное предприятие "Русское поле Албаши"» 5,1 млн руб. компенсации вреда водному объекту вместо первоначально заявленных 44,1 млн руб.

С начала лета в Геленджике семь человек погибли в результате утопления. Еще 18 пострадавших медики спасли и доставили в больницы.