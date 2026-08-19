В трех детсадах Петродворцового района Петербурга выявили сальмонеллез

В трех детских садах Петродворцового района Петербурга зафиксировали случаи сальмонеллеза. Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование в учреждениях №10, №11 и №12, а также проверяет поставщика продуктов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Межрегионального управления Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти.

Первый случай выявили в мае в детсаду №10. Тогда специалисты обнаружили нарушения санитарных норм, выдали учреждению предписание и потребовали приостановить занятия. В отношении детсада также составили протокол об административном нарушении.

Сейчас специалисты берут пробы продуктов, воды и смывы с поверхностей. Во всех трех учреждениях провели дезинфекцию. Проверка должна установить источник инфекции и причины ее распространения.

Ранее родители сообщали местным СМИ о случаях заболевания детей сразу в нескольких садах и связывали их с качеством поставляемых продуктов. Проверки продолжаются, их результаты Роспотребнадзор планирует обнародовать в ближайшие дни.