Росавиация предупредила о возможных корректировках в расписании аэропорта Краснодар

В Росавиации сообщили, что временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Краснодарского края могут сказаться на возможности использования маршрутов для полетов в Краснодар и из него. В связи с этим в аэропорту Краснодар (Пашковский) возможны корректировки в расписании рейсов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Краснодар Фото: пресс-служба аэропорта Краснодар

Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов. Уточнить статус рейса пассажиры могут с помощью онлайн-табло аэропорта.

Ранее в аэропорту Краснодара вводили ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Около 17:55 мск их сняли.

Алина Зорина