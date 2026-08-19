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Росавиация предупредила о возможных корректировках в расписании аэропорта Краснодар

В Росавиации сообщили, что временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Краснодарского края могут сказаться на возможности использования маршрутов для полетов в Краснодар и из него. В связи с этим в аэропорту Краснодар (Пашковский) возможны корректировки в расписании рейсов.

Фото: пресс-служба аэропорта Краснодар

Фото: пресс-служба аэропорта Краснодар

Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов. Уточнить статус рейса пассажиры могут с помощью онлайн-табло аэропорта.

Ранее в аэропорту Краснодара вводили ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Около 17:55 мск их сняли.

Алина Зорина

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