Турист из Индии погиб на склоне горы Чегет в Кабардино-Балкарии

Турист из Индии погиб в горах Кабардино-Балкарии. Группа, в которой он находился, запросила помощь на склоне горы Чегет. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по КБР.

Сообщение о происшествии поступило в 18:00. Туристы находились на высоте около 2,7 тыс. метров.

На помощь группе направились 11 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России на двух единицах техники.

Прокуратура Кабардино-Балкарии взяла на контроль установление обстоятельств гибели иностранного туриста.

Валерий Климов