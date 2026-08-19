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Турист из Индии погиб на склоне горы Чегет в Кабардино-Балкарии

Турист из Индии погиб в горах Кабардино-Балкарии. Группа, в которой он находился, запросила помощь на склоне горы Чегет. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по КБР.

Сообщение о происшествии поступило в 18:00. Туристы находились на высоте около 2,7 тыс. метров.

На помощь группе направились 11 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России на двух единицах техники.

Прокуратура Кабардино-Балкарии взяла на контроль установление обстоятельств гибели иностранного туриста.

Валерий Климов

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