Над Кубанью, Крымом и другими регионами сбили 438 БПЛА

Над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других регионов России ликвидировали 438 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены и уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны 19 августа с 08:00 до 20:00 по московскому времени. Беспилотники сбили над территориями Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Алина Зорина