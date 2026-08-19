Над Кубанью, Крымом и другими регионами сбили 438 БПЛА
Над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других регионов России ликвидировали 438 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены и уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны 19 августа с 08:00 до 20:00 по московскому времени. Беспилотники сбили над территориями Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.