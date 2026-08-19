Петербург получил полный контроль над «Метростроем Северной столицы»

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о передаче в собственность города 350 акций АО «Метрострой Северной столицы» — 14% уставного капитала компании. Таким образом, город получил 100% акций предприятия.

Акции безвозмездно передал банку ВТБ, который ранее владел этой долей. Решение завершило передачу акций городу, говорится в сообщении Смольного.

По словам господина Беглова, развитие метро остается одним из приоритетов Петербурга. До 2030 года город планирует открыть 10 новых станций. Уже готовы «Горный институт», «Юго-Западная» и «Путиловская», следующими должны стать «Броневая», «Заставская», «Боровая» и «Каретная».

В 2025 году Петербург также создал ООО «Метропроект». Теперь под контролем города находится полный цикл развития метрополитена — от проектирования до строительства.

«Метрострой Северной столицы» зарегистрировали в октябре 2020 года как стопроцентную «дочку» ООО «ВТБ Девелопмент». Позднее банк передал 65% акций компании правительству Петербурга. В январе 2023 года Смольный опровергал сообщения о возможном выходе ВТБ из капитала «Метростроя Северной столицы».

Карина Дроздецкая