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Топ моделей на рынке легковых автомобилей с пробегом в январе—июле 2026 года

Место Модель Продажи (шт.) Изменение год к году (%)
1 Lada Classic* 126 642 -24,1
2 Lada Samara 2 93 231 -15,2
3 Lada Priora 87 304 -6,5
4 Lada Granta 2 73 183 25,8
5 Lada 110 71 140 -19,3
6 Kia Rio 68 915 8,6
7 Hyundai Solaris 66 842 6,2
8 Lada Granta 63 359 6
9 Toyota Corolla 60 802 15,4
10 Ford Focus 60 289 3,6

*Все модели от ВАЗ-2101 до ВАЗ-2107.

Источник: «Автостат».

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