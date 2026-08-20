Газета «Коммерсантъ» 20.08.2026, 07:00 Топ моделей на рынке легковых автомобилей с пробегом в январе—июле 2026 года Выйти из полноэкранного режима Место Модель Продажи (шт.) Изменение год к году (%) 1 Lada Classic* 126 642 -24,1 2 Lada Samara 2 93 231 -15,2 3 Lada Priora 87 304 -6,5 4 Lada Granta 2 73 183 25,8 5 Lada 110 71 140 -19,3 6 Kia Rio 68 915 8,6 7 Hyundai Solaris 66 842 6,2 8 Lada Granta 63 359 6 9 Toyota Corolla 60 802 15,4 10 Ford Focus 60 289 3,6 Открыть в новом окне *Все модели от ВАЗ-2101 до ВАЗ-2107. Источник: «Автостат».