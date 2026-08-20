Петербургские выборы пойдут по регионам

Во время сентябрьских выборов избиратели, зарегистрированные в Санкт-Петербурге, смогут проголосовать за депутатов Законодательного собрания, находясь в другом регионе. Городская комиссия утвердила список экстерриториальных избирательных участков в Ленинградской и Псковской областях, а также в приграничных и новых регионах. Всего Петербург организует 107 экстерриториальных избиркомов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Больше всего экстерриториальных участков откроют на территории соседней Ленинградской области — 55. При этом 35 из них организуют в садоводческих массивах

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Больше всего экстерриториальных участков откроют на территории соседней Ленинградской области — 55. При этом 35 из них организуют в садоводческих массивах

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 19 августа согласовала перечень из 107 экстерриториальных участков для проведения выборов депутатов Законодательного собрания. В 2026 году такие участковые избирательные комиссии будут работать в Ленинградской и Псковской областях. Еще в семи регионах откроют УИК для военнослужащих.

Больше всего экстерриториальных участков откроют на территории соседней Ленинградской области — 55. При этом 35 из них организуют в садоводческих массивах. Как рассказал председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин, в Ленобласти насчитывается свыше 3 тыс. садоводств, где потенциально на дачах в этот сезон может находится около 2 млн петербуржцев. На территории Псковской области будут работать 20 экстерриториальных избирательных участков. Один из них — в самом Пскове.

«Опыт показал, что они [экстерриториальные участки] достаточно востребованы. Избиратели там голосуют. Это тоже преимущественно те избиратели, которые имеют дачи в различных муниципальных округах Псковской области»,— рассказал член комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин.

Еще 30 участков создадут специально для военнослужащих. В Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях смогут проголосовать участники специальной военной операции. Кроме того, УИК для бойцов сформируют в приграничных Брянской, Курской и Белгородской областях. Состав таких избиркомов организуют непосредственно в воинских частях при участии служащих. УИК на территории воинских частей пройдут досрочно. Согласно решению горизбиркома, голосование в частях пройдет в течение десяти дней: с 1 по 10 сентября.

«Мы понимаем, что такая потребность есть. Парни проголосовать там хотят и должны. Мы должны обеспечить полностью такую возможность в соответствии с законом»,— сказал господин Кузьмин.

Отдельно члены комиссии приняли решение об учреждении избирательных участков для голосования на судах и кораблях. Всего в ГИК поступили заявки представителей 116 торговых судов. В точи числе голосование проведут для экипажа учебного корабля «Перекоп». Кроме того, голосование проведут на арктической полярной станции «Мыс Баранова» и пяти антарктических станциях: «Мирный», «Восток», «Прогресс», «Новолазаревская» и «Беллинсгаузен».

Константин Леньков