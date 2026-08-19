В пешеходном центре Ярославля запретят электросамокаты

В пешеходном центре Ярославля планируют запретить движение на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщил заместитель министра дорожного хозяйства Ярославской области Дмитрий Сергеев на брифинге в региональном управлении ГАИ, передает «Ярньюс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

По словам господина Сергеева, схема организации дорожного движения уже утверждена. На подходах к улицам Андропова, Максимова, Нахимсона и Депутатской установят знаки, запрещающие движение на электросамокатах. Также вопрос будет проработан с операторами СИМ.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что сейчас идет реконструкция улиц в рамках создания пешеходного центра. Работы ведет компания «Ярдормост».

Антон Голицын