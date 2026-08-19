Прокуратура запросила 12 лет колонии для экс-топ-менеджера «Мостотреста»

Прокуратура запросила 12 лет колонии строгого режима для бывшего топ-менеджера «Мостотреста» Александра Албина, обвиняемого в получении взяток. Также обвинение попросило оштрафовать его на 15 млн рублей. Прения сторон прошли 19 августа в Красногвардейском районном суде Петербурга, пишет «Фонтанка».

Кроме того, прокуратура попросила на 10 лет запретить Албину занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями в сфере эксплуатации и ремонта транспорта и строительной техники. Защита настаивала на оправдании. Сам Албин заявил, что преступлений не совершал.

По версии обвинения, Албин, возглавляя управление механизации СПб ГБУ «Мостотрест», в 2019–2023 годах ежемесячно получал от подчиненных деньги за общее покровительство по службе. В общей сложности он получил 6,5 млн рублей для себя и передачи другому должностному лицу. Впоследствии Албина задержали и отправили под домашний арест.

В деле также фигурирует бывший заместитель генерального директора «Мостотреста» Александр Климов. Он объявлен в международный розыск.

Карина Дроздецкая