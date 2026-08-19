Главные новости за 19 августа. Сочи

На автозаправочных станциях Сочи не выявили фактов спекуляции топливом и несанкционированной торговли нефтепродуктами. Межведомственные группы, в состав которых входят профильные специалисты администрации города и сотрудники УВД Сочи, проверяют территории АЗС и места образования очередей.

Аэропорт Сочи 19 августа планирует обслужить 134 рейса на прилет с общим пассажиропотоком около 22,5 тыс. человек. На вылет запланировано 133 рейса, которыми должны воспользоваться почти 23 тыс. пассажиров.

Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на реконструкцию пешеходной части пункта пропуска Адлер на российско-абхазской границе. Завершить весь проект реконструкции пункта пропуска планируется в 2028 году.

По состоянию на 19 августа в Сочи работают 52 автозаправочные станции. Информация отражает ситуацию по четырем основным категориям горючего: сжиженному газу, бензину АИ-95, бензину АИ-92 и дизельному топливу.

Сотрудники отдела по исполнению административного законодательства УВД по Сочи проверили магазины и кафе в Адлерском районе, где изъяли около 1 т нелегальной алкогольной продукции. Наибольшее количество нелегального алкоголя выявлено специалистами в торговой точке на улице Взлетной.