Главные новости за 19 августа. Новороссийск

В Москве началось рассмотрение по существу уголовного дела бывшего первого замгендиректора ФГУП «Главное управление специального строительства» Минобороны Виктора Школыка и экс-замначальника новороссийского филиала предприятия Дмитрия Таксиди. По версии следствия, при строительстве западного мола с топливным причалом в Новороссийске военному ведомству был причинен ущерб более чем на 174 млн руб.

С начала лета в Геленджике семь человек погибли в результате утопления, еще 18 пострадавших удалось спасти и доставить в больницы.

Численность населения Новороссийска превысила 500 тысяч человек.

ФК «Черноморец» заключил первые профессиональные контракты с шестью воспитанниками муниципальной спортшколы Новороссийска. Договоры подписали нападающий Егор Гайдамакин, полузащитники Богдан Козицын, Егор Шелудько и Тимофей Орлов, защитник и капитан команды Тихон Довбешко и вратарь Никита Тищенко.

Проект озеленения «Народного сквера» в селе Мысхако пересмотрели из-за потенциально высокой стоимости его содержания. После оценки специалистов застройщик ССК согласился изменить ассортимент растений и схему их посадки: из проекта исключили требующие большого ухода самшит и гортензии, добавили липы, вязы, платаны и дубы, а партерный газон заменили на луговой.