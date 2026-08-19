Годовая инфляция в Краснодарском крае в июле замедлилась до 5,38%

В Краснодарском крае годовая инфляция по итогам июля 2026 года замедлилась до 5,38%, при этом за месяц цены выросли на 0,33%. Показатель оказался ниже общероссийского (5,98%), сообщает пресс-служба Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Сильнее всего за месяц выросла стоимость непродовольственных товаров, продукты питания подорожали меньше, а услуги подешевели. При этом годовой рост цен на товары был ниже уровня инфляции, на услуги — выше. С исключением сезонности цены в июле выросли меньше, чем в июне, что во многом связано с особенностями расчета статистики в санаторно-курортной сфере, в учет попадают цены на путевки на следующие два месяца.

Среди продовольственных товаров заметно подорожал сахар — из-за снижения запасов и сезонного спроса на домашние заготовки. Куры, окорочка и мясо индейки выросли в цене на фоне снижения производства мяса птицы и роста издержек производителей, включая удорожание топлива. За год мясопродукты в целом подорожали на 8,06%. При этом помидоры дешевели четвертый месяц подряд (в июле — на 18,97%), огурцы — пятый месяц (на 5,56%) благодаря росту сбора овощей открытого грунта. Яйца снижались в цене с апреля на фоне роста производства, однако за год их стоимость выросла на 11,18% из-за значительного удорожания в феврале-марте.

В непродовольственном сегменте продолжило дорожать моторное топливо в связи с временным снижением производства нефтепродуктов и высоким сезонным спросом на Кубани, включая сельхозпроизводителей и туристов. За год топливо подорожало существенно. При этом снизились цены на инструменты и оборудование (на 5,63% за год) и велосипеды с мотоциклами (на 1,36%) за счет сезонных скидок и акций.

В сфере услуг в июле отмечено снижение цен в санаториях, домах отдыха и гостиницах: в расчет статистики попадают бронирования на август-сентябрь, когда загрузка средств размещения ниже пиковой, а спрос более сдержанный. За год санаторно-оздоровительные услуги подорожали на 8,58%, гостиничные — на 1,46%. Туры за границу подорожали на фоне роста спроса и ослабления рубля в июне-июле, по итогам года их стоимость выросла значительно.

Алина Зорина