Жителям Краснодара дают сутки на исправление ошибки при оплате парковки

Департамент транспорта и дорожного хозяйства Краснодара разъяснил порядок исправления ошибок при оплате муниципальной парковки. Скорректировать данные автомобиля можно в течение следующих суток после оплаты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Поводом для разъяснения стало обращение автомобилистки в городских пабликах: девушка получила штраф за неоплаченную парковку и пожаловалась на работу системы. В департаменте проверили ситуацию и установили, что при оплате она выбрала госномер другого автомобиля — такое может произойти, если в приложении сохранены данные нескольких машин.

Ошибку девушка обнаружила и исправила самостоятельно, однако отведенный срок к тому моменту уже истек. В ведомстве пояснили, что система зафиксировала изменение, но штраф был выписан в соответствии с действующими правилами.

Водителям рекомендуют перед оплатой проверять выбранный в приложении госномер. Рассчитаться за стоянку можно сразу либо воспользоваться постоплатой — до конца следующих суток. Такой же срок предусмотрен для исправления ошибочно указанного автомобиля.

Помимо этого, в департаменте сообщили о новом способе оплаты: теперь на муниципальных парковках закрытого типа можно рассчитаться банковской картой или смартфоном через терминалы перед выездными шлагбаумами.

При возникновении трудностей автомобилисты могут круглосуточно обращаться на горячую линию муниципальных парковок: 8 (861) 204-02-04.

Анна Гречко