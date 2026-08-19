Вратарь «Зенита» добыл победу в Самаре

ФК «Зенит» одержал победу в Кубке России над «Крыльями Советов», выиграв серию пенальти 5:3. Героем встречи стал вратарь сине-бело-голубых Богдан Москвичев, отразивший один из ударов. Других героев у этого матча не нашлось, его основное время завершилось 0:0, причем счет отражал содержание игры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кевин Андраде (Зенит), Сергей Бабкин (Крылья Советов) и Дуглас Сантос (Зенит)

Фото: Юрий Стрелец / РИА Новости Кевин Андраде (Зенит), Сергей Бабкин (Крылья Советов) и Дуглас Сантос (Зенит)

Фото: Юрий Стрелец / РИА Новости

На матч с «Крыльями» Сергей Семак, главный тренер сине-бело-голубых, выставил так называемый второй состав. И, хотя наставники не любят деления на основной и запасной ансамбль игроков, в Кубке России Семак всегда придерживается такой тактики. Иначе бы у доброй половины игроков, собранных в «Зените», не было возможности выходить на поле.

Необычно было видеть в этой расстановке Дугласа Сантоса и Луиса Энрике. Оба набирают форму после чемпионата мира, где они защищали цвета сборной Бразилии. Причем Сантос в Самаре занял место опорного полузащитника, а на его привычном месте левого защитника вышел Вячеслав Караваев. На противоположном фланге обороны играл Сергей Волков, в центре защиты — Нуралы Алип и Кевин Андраде. Вместе с Сантосом у «Зенита» в полузащите действовали Даниил Кондаков и Александр Ерохин, а в роли форвардов выступали Луис Энрике, Андрей Мостовой и Фелипе Аугусто на острие. Интересно, что за «Крылья» вышел играть против «Зенита» защитник Юрий Горшков, только на днях сменивший «прописку» с Петербурга на Самару.

Даже в этом «резервном» составе «Зенит» имел ощутимое преимущество и создал за первые 45 минут несколько моментов. Но удары Аугусто отразил голкипер хозяев Никита Кокарев, а попытки Ерохина и Энрике забить в самой концовке тайма нашли препятствие в лице защитников. Однажды Караваев отправил мяч в ворота соперника, забежав в штрафную «Крыльев» с левого фланга, но судьи зафиксировали очевидное «вне игры».

Самарцы почти ничего не создали у ворот «Зенита», которые защищал Богдан Москвичев. Поэтому зрителям, собравшимся на «Самара Арене», пришлось скучать. Быть может, какие-то эмоции вызвал водопой, объявленный арбитрами в середине первого тайма — он все-таки напоминал о чемпионате мира, где уровень футбола был выше.

Во втором тайме Сергею Семаку надоело на это смотреть, и он выпустил на поле Романа Вегу и Джона Джона. На скамейку запасных отправились Караваев и Мостовой. Но и эта мера ничего петербуржцам не дала. Тогда тренерский штаб «Зенита» бросил в бой еще Густаво Мантуана. Однако он также не помог изменить счет на табло. До конца основного времени не повезло аргентинцу Веге: ему до крови раскроил голову неаккуратным движением руки партнер по команде — Алип. Так что аргентинец завершал матч в плавательной шапочке, удерживающей медицинский бинт. Алип же нанес последний удар в основное время этой игры — сильно выше ворот.

После этого судьи назначили серию 11-метровых ударов, в которой голкипер «Зенита» Богдан Москвичев отразил один удар соперника, а его партнеры по команде били без промаха. Таким образом «Зенит» завоевал два очка и утвердился на первом месте в своей группе, в которой, кроме команды из Петербурга, выступают еще махачкалинское «Динамо» и калининградская «Балтика».

Следующий матч в Кубке петербуржцы проведут дома против «Динамо» 2 сентября, а 23 августа, в воскресенье, у них дуэль чемпионата России в Москве против «Спартака».

Кирилл Легков