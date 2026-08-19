В Новороссийске вечером 18 августа 22 АЗС отпускают топливо

По состоянию на 18:00 19 августа в Новороссийске топливо отпускают на 22 автозаправочных станциях. АИ-100 в городе по-прежнему нет, АИ-95 доступен на шести АЗС, АИ-92 — на двух, дизельное топливо — на всех 22 работающих заправках, сообщает городской МЦУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

На всех АЗС действуют ограничения, установленные собственниками: топливо отпускают только в топливные баки автомобилей, объем заправки ограничен 30, 40, 50 или 60 литрами в зависимости от станции.

АИ-95 доступен на следующих АЗС: «Роснефть» в Цемдолине на улице Ленина (АЗС на выезде из города), «Газпром» в станице Натухаевской, «Уфим-нефть» на улице Малоземельской, PNB в селе Кирилловском и АЗС «Кристина» на улице Шиллеровской. На АЗС Rusoil в Цемдолине также доступны АИ-92 и АИ-95. При этом часть бензина на отдельных станциях отпускается только спецтранспорту или по топливным картам.

Дизельное топливо остается наиболее доступным видом топлива. Оно есть на всех 22 работающих АЗС, в том числе у «Роснефти», «Лукойла», «Газпрома», «Газпромнефти», Rusoil, «Татнефти», «Уфим-нефти», PNB и на АЗС «Кристина».

На нескольких заправках действуют дополнительные ограничения. В частности, «Роснефть» в Цемдолине на улице Ленина, «Лукойл» на проспекте Дзержинского, улице Суворовской и Сухумском шоссе, а также АЗС «Лукойл» в поселке Верхнебаканском отпускают топливо только спецтранспорту и по топливным картам. Жителей просят воздержаться от посещения этих станций.

Еще девять АЗС временно не отпускают топливо. По данным администрации Новороссийска, ситуация с обеспечением города топливом остается нестабильной: число работающих АЗС и доступность отдельных видов топлива меняются в течение дня.

Оперативные данные о наличии топлива публикуются ежедневно на фоне перебоев с поставками нефтепродуктов и действующих ограничений. Минэнерго РФ ранее предупреждало, что сведения о бензине в народных чатах, на сайтах и в мобильных приложениях могут использоваться для манипуляции данными и незаконного сбора персональной информации.

Ранее глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщал, что ситуация с поставками топлива на автозаправочные станции города остается напряженной. По словам мэра, поддержка на федеральном уровне необходима для стабилизации обеспечения муниципалитетов горючим. В Новороссийске для бесперебойной работы коммунальных и экстренных служб, а также предприятий жизнеобеспечения определили две АЗС, которые обслуживают исключительно спецтранспорт и юридических лиц по топливным картам.

Анна Гречко