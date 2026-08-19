В Волжском арестован подозреваемый в убийстве прохожего

Волжский городской суд Волгоградской области избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 35-летнему ранее судимому местному жителю, подозреваемому в совершении убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Мужчина будет находиться в СИЗО до 10 октября 2026 года.

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Фото: Яндекс Карты Волжский городской суд

Фото: Яндекс Карты

По версии следствия, преступление было совершено в ночное время 10 августа 2026 года во дворе многоквартирного дома по бульвару Профсоюзов. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, подозреваемый вступил в словесный конфликт с незнакомым прохожим, в ходе которого нанес оппоненту не менее 18 ножевых ранений. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

17 августа мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов. В ходе допроса он полностью признал вину и дал подробные показания. Суд, изучив представленные материалы, удовлетворил ходатайство следствия, посчитав арест необходимой и достаточной мерой для обеспечения надлежащего хода уголовного судопроизводства.

Постановление суда в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Никита Маркелов