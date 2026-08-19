Инфляция в Саратовской области в июле ускорилась до 5,73% в годовом выражении

Цены в Саратовской области в июле 2026 года выросли на 0,32% по сравнению с июнем, следует из данных Росстата, опубликованных 19 августа. Годовая инфляция в регионе ускорилась и составила 5,73%, оставаясь при этом ниже среднероссийского показателя (5,98% против 6,02% в июне).

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Наибольший вклад в месячный рост цен внесли непродовольственные товары (+0,60%) и продовольствие (+0,55%). Цены на услуги в июле снизились на 0,44%. В годовом выражении сильнее всего подорожали непродовольственные товары — на 6,82%, тогда как продукты питания прибавили в цене 4,90%, услуги — 5,90%.

С исключением сезонного фактора месячный прирост цен оказался ниже июньского, преимущественно за счет непродовольственного сегмента. В региональном минэке это связывают со стабилизацией предложения моторного топлива на рынке.

На федеральном уровне годовая инфляция в июле незначительно замедлилась — с 6,02% до 5,98%. Месячный рост цен, по оценке Росстата, был обусловлен разовыми факторами: продолжали ускоренно дорожать бензин и дизельное топливо, тогда как сезонное снижение цен на овощи и фрукты оказалось слабее обычного. В секторе услуг общий темп роста цен замедлился, однако бытовые и медицинские услуги продолжали дорожать высокими темпами на фоне кадровой напряженности.

Банк России ранее подтвердил намерение сохранять денежно-кредитную политику, направленную на возвращение инфляции к целевому уровню в 4%.