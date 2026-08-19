Двухэтажный «Аврора шаттл» начал курсировать из Петербурга в Выборг

Первый двухэтажный скоростной поезд «Аврора шаттл» отправился с Финляндского вокзала Петербурга в Выборг. Составы будут курсировать в тестовом режиме до 20 сентября, сообщили в пресс-службе Федеральной пассажирской компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Составы будут курсировать в тестовом режиме до 20 сентября

Фото: Пресс-служба ФПК Составы будут курсировать в тестовом режиме до 20 сентября

Фото: Пресс-служба ФПК

Поезда будут выполнять три рейса в день: утренний, начиная с 22 августа, а также дневной и вечерний. Время в пути составит чуть более часа.

Пассажирам будут доступны вагоны со стандартной и улучшенной компоновкой сидений, а также места для маломобильных граждан.

В ФПК отметили, что запуск нового формата связан со стабильным спросом на поездки между Петербургом и Выборгом. В 2025 году поезда компании перевезли между городами на 8,7% больше пассажиров, чем годом ранее.

Карина Дроздецкая