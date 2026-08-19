Экс-руководителей ГУСС Минобороны судят из-за ущерба при строительстве причала в Новороссийске

В Москве началось рассмотрение по существу уголовного дела бывшего первого замгендиректора ФГУП «Главное управление специального строительства» Минобороны Виктора Школыка и экс-замначальника новороссийского филиала предприятия Дмитрия Таксиди. По версии следствия, при строительстве западного мола с топливным причалом в Новороссийске военному ведомству был причинен ущерб более чем на 174 млн руб, пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Дело рассматривает Замоскворецкий суд Москвы. Оба обвиняемых не признают вину. Виктору Школыку вменяют злоупотребление должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа, повлекшее тяжкие последствия. Дмитрий Таксиди, кроме того, обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

Строительство «Западного мола с топливным причалом в геопорту Новороссийска» началось в декабре 2018 года. Подрядчиком выступил ГУСС, которое заключило с компанией «Новатех» контракт стоимостью более 600 млн руб. на укрепление грунта металлическим шпунтом.

По версии следствия, Виктор Школык рекомендовал «Новатех» Дмитрия Таксиди для выполнения работ. При этом компания, как считает обвинение, не имела необходимых технических возможностей и привлекла субподрядчика — «Петростальконструкцию».

Продукция субподрядчика, по версии следствия, не соответствовала требованиям контракта. Тогда Таксиди и его сообщники, как полагает следствие, изменили проектную документацию таким образом, чтобы она соответствовала характеристикам уже поставленной продукции. В результате Минобороны был причинен ущерб свыше 174 млн руб.

Отдельно Таксиди обвиняют в получении 1 млн руб. Представитель «Новатеха», по мнению правоохранителей, передал деньги через посредника за подписание контракта. Данных о причастности Виктора Школыка к коррупционной схеме следствие не установило.

На первом заседании суд продлил обоим фигурантам арест еще на шесть месяцев. Защита просила заменить меру пресечения на домашний арест. В частности, адвокаты Таксиди указали на наличие у него арендованного жилья в Москве и представили сведения о 12 государственных наградах обвиняемого.

Анна Гречко