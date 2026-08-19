Главные новости за 19 августа. Кавказ

В Ставропольском крае День знаний планируют провести в штатном режиме, однако при возникновении беспилотной угрозы программа торжественных линеек будет сокращена. Об этом заявила министр образования региона Марина Смагина. Министр уточнила, что программа мероприятий рассчитана примерно на один час, и призвала родителей быть готовыми к ее возможному сокращению в интересах безопасности детей.

Жители Ставропольского края на 1 июля 2026 года разместили на банковских счетах и вкладах свыше 613,1 млрд руб., увеличив объем средств за год на 12,4%. В Банке России отмечают, что процентные ставки по вкладам и накопительным счетам, несмотря на снижение в последние месяцы, остаются привлекательными для граждан.

Объем средств юридических лиц Ставропольского края на банковских счетах и депозитах на 1 июля 2026 года составил около 219,3 млрд руб., увеличившись за год на 1,3%. Годом ранее объем средств организаций на счетах и депозитах составлял около 216,4 млрд руб. Таким образом, за год он вырос примерно на 2,9 млрд руб. При этом кредитный портфель юридических лиц в крае за год увеличился на 23,9% и достиг около 601 млрд руб. За январь—июнь банки выдали предприятиям региона свыше 267,3 млрд руб. кредитов, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В Черекском районе Кабардино-Балкарии 19 августа при восхождении в горах погиб один из трех туристов из Санкт-Петербурга, попавших под камнепад, — двое выживших получили травмы.

Годовая инфляция в Ставропольском крае в июле 2026 года ускорилась до 7,24% после 6,76% в июне. Темп роста цен в крае оказался выше показателей по СКФО (6,86%) и России (5,98%). Продовольствие за год подорожало на 6,73% против 5,15% месяцем ранее, непродовольственные товары — на 7,17% против 5,19%. Инфляция в сфере услуг, напротив, замедлилась с 10,25% до 8,11%. В июле сильнее всего среди продуктов подорожал сахар — на 5,46% за месяц и на 15,6% за год. В Банке России связали месячный рост цен с сезонным увеличением спроса и сокращением запасов у производителей.