На улице Маршала Казакова начали сносить недостроенный бизнес-центр

В Петербурге начали демонтировать трехуровневый недострой на улице Маршала Казакова. Объект площадью 2,8 тыс. кв. м планировали использовать под административно-деловой комплекс, однако инвестиционный проект так и не был реализован.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В отношении бывшего арендатора планируют взыскать затраты на снос объекта

Фото: Пресс-служба комитета по контролю за имуществом В отношении бывшего арендатора планируют взыскать затраты на снос объекта

Фото: Пресс-служба комитета по контролю за имуществом

Как сообщили в городском комитете по контролю за имуществом, демонтаж ведется поэтапно механическим способом — конструкции разбирают сверху вниз с помощью специальной техники. Суд ранее признал объект самовольной постройкой и обязал собственника снести его, однако решение добровольно исполнено не было.

Участок предоставили инвестору в 2011 году. Проект должны были реализовать к январю 2014 года, затем срок продлили до июня 2016-го. В 2018 году договор аренды земельного участка прекратили.

Теперь демонтаж проводит город. В отношении бывшего арендатора планируют взыскать затраты на снос объекта.

Карина Дроздецкая