Во Владикавказе бизнесмена заподозрили в мошенничестве с инвесткредитом на 10 млн рублей

Во Владикавказе возбудили уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, которого подозревают в мошенничестве с инвестиционным кредитом на 10 млн руб., полученным по программе господдержки сельского хозяйства. Об этом сообщается на портале МВД-Медиа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии полиции, в августе 2024 года предприниматель заключил с финансовой организацией договор на получение инвесткредита для развития животноводческой фермы. Средства предназначались для покупки оборудования и крупного рогатого скота.

Как считают правоохранители, использовать деньги по назначению и погашать кредит предприниматель изначально не планировал. В день получения займа он перечислил 10 млн руб. на подконтрольный счет, оформив операцию как оплату за сельскохозяйственных животных, после чего распорядился средствами по своему усмотрению.

Мужчине вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Вопрос об избрании ему меры пресечения решается.

Валерий Климов