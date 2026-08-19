В Новороссийске пересмотрели озеленение сквера из-за затрат на его содержание

Проект озеленения «Народного сквера» в селе Мысхако пересмотрели из-за потенциально высокой стоимости его содержания. После оценки специалистов застройщик ССК согласился изменить ассортимент растений и схему их посадки: из проекта исключили требующие большого ухода самшит и гортензии, добавили липы, вязы, платаны и дубы, а партерный газон заменили на луговой. Об этом сообщает «Новороссийский рабочий».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Сквер площадью около 2 га создается на улице Шоссейной в рамках соглашения о комплексном развитии территорий. Изначально ССК планировала высадить 165 деревьев, 697 кустарников и более 500 других растений. Среди них были гортензии, самшит, кипарисы, можжевельник, лаванда и другие виды, часть которых требует регулярного полива и ухода.

После завершения работ сквер вместе с земельным участком передадут муниципалитету. Поэтому жители и эксперты обратили внимание не только на внешний вид пространства, но и на будущие расходы бюджета на его содержание. Для сравнения: обслуживание значительно меньшего сквера имени Чайковского в Новороссийске в 2026 году обходится примерно в 15 млн руб. без учета посадочного материала.

Экспертизу первоначального проекта провела заместитель руководителя рабочей группы при Минстрое РФ по развитию водно-зеленых каркасов городов Елена Шувалова. По ее оценке, первоначальный вариант мог оказаться дорогим в обслуживании, а подбор и размещение растений не обеспечивали необходимой защиты от пыли, шума и ветра.

В обновленном проекте предусмотрели трехъярусную зеленую полосу со стороны улицы Шоссейной. Еще одну плотную линию деревьев планируют разместить с противоположной стороны сквера для защиты от северо-восточного ветра. Кроме того, специалисты провели аудит освещенности и затенения территории.

Из проекта исключили самшит и гортензии. Первый подвержен поражению самшитовой огневкой, а гортензии требуется регулярный полив. Вместо них планируют использовать, в частности, жасмин. Из кипарисов оставят только плосковеточный вид, устойчивый к заболеваниям.

В сквере также появятся липы, пушистые дубы, вязы и платаны. Часть первоначально запланированных дорогих растений заменили на более экономичные виды, которые, по оценке экспертов, лучше подходят для местных почв и климата.

Еще одним изменением стала замена партерного газона на луговой. По словам Елены Шуваловой, он требует меньшего количества воды и его достаточно косить несколько раз за сезон. Кроме того, такой газон создает среду для насекомых и птиц.

Сроки завершения работ по скверу неоднократно переносились. Изначально его планировали сдать к 1 июня. Теперь посадку растений решили проводить осенью, ориентировочно в конце октября — ноябре, в зависимости от погоды. Если работы пройдут по плану, весной 2027 года сквер должен быть полностью озеленен.

Анна Гречко