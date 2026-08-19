Жители Ставрополья сняли с банковских карт 117,6 млрд рублей

В первом квартале 2026 года жители и гости Ставропольского края сняли с банковских карт около 117,6 млрд руб. Об этом говорится в ответе пресс-службы Отделения Ставрополь Южного ГУ Банка России на запрос «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Количество операций по получению наличных за год выросло с 7,4 млн до 7,8 млн. Объем таких операций увеличился на 5% в годовом выражении.

При этом Банк России отмечает, что наличные деньги по-прежнему востребованы населением, несмотря на развитие безналичных способов оплаты. В исследовании регулятора, опубликованном в июне, говорится, что россияне используют наличные не только для повседневных расчетов, но и в качестве сбережений. Среди причин регулятор называет, в частности, опасения, что при отсутствии интернета не получится расплатиться картой. Почти половина опрошенных заявили, что не представляют жизни без наличных.

Банк России также отмечал, что наличные остаются востребованным платежным средством и средством сбережения для граждан и бизнеса. Регулятор считает одной из своих задач обеспечение доступности наличных денег, несмотря на расширение безналичных платежей.

При этом в целом по России использование наличных в розничных расчетах продолжает сокращаться. По данным Банка России, доля наличных платежей в объеме розничных транзакций снизилась с 25,7% в 2021 году до 12,2% в 2025 году. Регулятор ожидает дальнейшего снижения этого показателя по мере развития безналичных способов оплаты.

Валерий Климов