Суд отклонил апелляцию «Яблока» о недопуске на выборы в Заксобрание Петербурга

Второй апелляционный суд общей юрисдикции 19 августа оставил без удовлетворения иск партии «Яблоко» об отказе в регистрации списка кандидатов на выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга, сообщили «Ъ Северо-Запад» представители объединения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Причина в отсутствии в документах первого финансового отчета с подписью уполномоченного лица

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Причина в отсутствии в документах первого финансового отчета с подписью уполномоченного лица

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Санкт-Петербургская избирательная комиссия отказалась регистрировать партсписок «Яблока» на выборах в городской парламент из-за отсутствия в документах первого финансового отчета с подписью уполномоченного лица. «Яблочники» предприняли безуспешную попытку оспорить решение в Центризбиркоме. Позже решение петербургской комиссии утвердил городской суд.

По списку «Яблока» на выборы в Заксобрание Петербурга выдвинулись 62 человека. Еще 11 представителей партии, по данным ГАС «Выборы» на 19 августа, примут участие в сентябрьских выборах в качестве кандидатов по одномандатным округам.

Выборы пройдут с 18 по 20 сентября. В эти дни петербуржцы будут выбирать депутатов Законодательного собрания и Государственной думы. В четырех муниципальных образованиях Петербурга будут выбирать депутатов местных советов.

Константин Леньков