Тройной контроль качества: ГК ТОЧНО, «Кубаньстроймаркет» и «Феррони» заключили соглашение о стратегическом партнерстве

ГК ТОЧНО, ООО «Кубаньстроймаркет» и ГК «Феррони» заключили трехстороннее соглашение о стратегическом партнерстве. Компании объединят экспертизу, чтобы создавать индивидуальные дверные решения для проектов девелопера и контролировать качество продукции — от разработки до монтажа.

Фото: пресс-служба ГК Точно

Документ подписали операционный директор ГК ТОЧНО Сергей Радкевич, генеральный директор ООО «Кубаньстроймаркет» Александр Самойленко и исполнительный директор ООО «Феррони Йошкар-Ола» Марина Павлова.

У каждого участника соглашения своя роль. ГК ТОЧНО формирует требования к внешнему виду, комплектации, надежности и срокам поставки дверей. Завод «Феррони» разрабатывает и выпускает продукцию по индивидуальному заказу. «Кубаньстроймаркет», официальный представитель производителя, отвечает за подбор решений, поставки, логистику, монтаж, гарантийное и постгарантийное обслуживание.

ГК «Феррони» занимает одну из лидирующих позиций в Европе по объему выпуска входных дверей и контролирует весь производственный цикл. Для ГК ТОЧНО это означает точное соответствие техническому заданию и возможность серийно выпускать двери, разработанные индивидуально для каждого проекта.

«Это партнерство — не только про строительство новых жилых комплексов, а гораздо больше. Это про доверие, качество, которое видно спустя годы. Про решения, за которые не приходится оправдываться. Про дома, в которых будут расти дети, собираться семьи и начинаться новые истории», — прокомментировала исполнительный директор ООО «Феррони Йошкар-Ола» Марина Павлова.

Компания «Кубаньстроймаркет» сегодня занимает одну из лидирующих позиций на юге России по продажам входных металлических дверей в сегментах B2B и B2C и сотрудничает с ГК ТОЧНО с 2017 года. За это время компании вместе работали над 23 проектами: 15 уже завершили, еще 8 находятся в стадии реализации. Среди них — ЖК «Патрики» и «Первое место» в Краснодаре, «Хозяин морей» в Анапе, «Барса» в Новороссийске, «Светский лес» в Сочи, «Ролята» в Ялте, «Столицыно» в Ростовской области и «Васильевский остров» в Республике Татарстан.

Трехстороннее соглашение охватит все проекты девелопера.

«Три лидера отрасли объединяют усилия в новом стратегическом партнерстве — чтобы вместе создавать пространство для жизни людей, семей и будущих поколений», — отметил генеральный директор ООО «Кубаньстроймаркет» Александр Самойленко.

Новая модель сотрудничества обеспечит ГК ТОЧНО гибкость поставок и позволит ежемесячно корректировать объёмы в зависимости от потребностей каждого жилого комплекса. Отгрузка небольшими партиями поможет сократить затраты на хранение и оптимизировать транспортные расходы, а ежедневный мониторинг готовности и оперативный обмен данными — контролировать выполнение заказов на каждом этапе. Производство дверей на заводе № 1 в Европе и их соответствие международным стандартам станут дополнительной гарантией стабильно высокого качества продукции.

«Самое главное для ГК ТОЧНО – клиент и его ожидания: качественный продукт, в котором можно быть уверенным на годы вперед. И залог успеха здесь – надежное стратегическое партнерство с сильными игроками рынка. Такое сотрудничество помогает внедрять лучшие решения и усиливать контроль качества на каждом этапе строительства», — прокомментировал операционный директор ГК ТОЧНО Сергей Радкевич.

ООО "Группа Компаний Точно"