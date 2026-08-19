В Петербурге назвали КРТ главным инструментом адаптации рынка жилья к санкциям

Российский рынок жилья после санкционных шоков 2022 года перешел от антикризисных мер к долгосрочной адаптации, а одним из ее ключевых инструментов стало комплексное развитие территорий (КРТ). К такому выводу пришли политологи НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург и «Леонтьевского центра», изучив жилищную политику России в 2022–2025 годах. Результаты исследования имеются в распоряжении «Ъ Северо-Запад».

Исследователи проанализировали данные строительного рынка, нормативные документы и провели интервью с девелоперами и экспертами в Петербурге, Краснодаре, Новосибирске и Екатеринбурге. По их оценке, в 2022 году власти в основном использовали оперативные меры — мораторий на проверки, продление разрешений и расширение программ льготной ипотеки.

К 2024 году система, по мнению авторов исследования, перешла к адаптационному сценарию. Ключевым механизмом стало КРТ, которое позволяет заранее определить параметры застройки и инфраструктурные обязательства инвестора, тем самым делая условия реализации проектов более предсказуемыми.

В Екатеринбурге, Новосибирске и Краснодаре КРТ уже стало основным способом распределения земли под крупные проекты. В Петербурге региональный закон о комплексном развитии территорий приняли в конце 2025 года, и, по оценке исследователей, Северная столица также движется в сторону более широкого применения этого механизма.

Карина Дроздецкая