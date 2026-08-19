На Ставрополье число операций с использованием банковских карт уменьшилось на 16%

В январе—марте 2026 года жители и гости Ставропольского края совершили 123,23 млн безналичных операций с использованием платежных карт. Это на 16,7% меньше, чем годом ранее, когда показатель составлял 147,94 млн операций. Об этом говорится в ответе пресс-службы Отделения Ставрополь Южного ГУ Банка России на запрос «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Объем операций по оплате товаров и услуг банковскими картами также снизился — с 106,86 млрд до 94,15 млрд руб. При этом средний чек вырос с 722 до 764 руб.

В Банке России отмечают, что рост среднего чека при сокращении количества операций может свидетельствовать о том, что банковские карты все чаще используются для более крупных покупок.

Одновременно жители края стали активнее использовать альтернативные способы безналичной оплаты. В частности, объем платежей через QR-код в первом квартале 2026 года вырос на 4 млрд руб., до 18,8 млрд руб., против 14,8 млрд руб. годом ранее.

Количество таких операций также увеличилось: за январь—март жители Ставрополья оплатили товары и услуги по QR-коду почти 16 млн раз — примерно на 3 млн операций больше, чем в первом квартале 2025 года.

Банк России отмечает, что развитие альтернативных платежных инструментов меняет структуру безналичных расчетов: QR-коды и другие способы оплаты дополняют банковские карты, а потребители выбирают платежный инструмент в зависимости от его удобства и конкретной ситуации.

Валерий Климов