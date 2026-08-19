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Беспилотную опасность объявили в 11 округах и двух городах Ставрополья

Режим беспилотной опасности объявили в Ставропольском крае. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров.

Режим объявлен на территории Андроповского, Апанасенковского, Грачевского, Изобильненского, Ипатовского, Кочубеевского, Красногвардейского, Новоалександровского, Петровского, Труновского и Шпаковского округов Ставропольского края, а также в Невинномысске и Ставрополе.

Местных жителей призывают следить за поступающими сообщениями. При необходимости следует обращаться по единому номеру экстренных служб — 112.

Константин Соловьев

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