Беспилотную опасность объявили в 11 округах и двух городах Ставрополья

Режим беспилотной опасности объявили в Ставропольском крае. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров.

Режим объявлен на территории Андроповского, Апанасенковского, Грачевского, Изобильненского, Ипатовского, Кочубеевского, Красногвардейского, Новоалександровского, Петровского, Труновского и Шпаковского округов Ставропольского края, а также в Невинномысске и Ставрополе.

Местных жителей призывают следить за поступающими сообщениями. При необходимости следует обращаться по единому номеру экстренных служб — 112.

Константин Соловьев