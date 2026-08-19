В ярославском аэропорту ограничили полеты второй раз за сутки

В аэропорту Ярославля (Туношна) 19 августа введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в своем канале в «Максе» в 16:53.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Ранее полеты приостанавливали ночью и утром — с 3:30 до 10:09, когда в регионе была объявлена беспилотная опасность и отражена атака БПЛА. На момент введения вечерних ограничений сообщений о введении режима опасности не было.

Согласно онлайн-табло аэропорта, рейсов сегодня не запланировано. Единственный маршрут из Санкт-Петербурга и обратно был отменен.

Антон Голицын