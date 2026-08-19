Азербайджанскому генконсульству предложили занять здание румынского в Петербурге

Генеральному консульству Азербайджана в Петербурге предложили занять помещения бывшего генконсульства Румынии на Гороховой улице. Об этом в интервью «Интерфаксу» сообщил гендиректор предприятия по обслуживанию иностранных представительств «Инпредсервис» Владимир Запевалов.

Речь идет о здании на Гороховой улице, 4. В случае согласия азербайджанской стороны помещения отремонтируют и передадут консульству.

Ранее Азербайджан подавал заявку на новое размещение в Петербурге. Ему предлагали здание бывшего генконсульства Болгарии в Саперном переулке, однако оно не подошло по площади. Сейчас азербайджанское генконсульство располагается на 2-й Советской улице.

Генконсульство Румынии прекратило работу в Петербурге 24 июля. Месяцем ранее Россия объявила румынского генконсула персоной нон грата и потребовала свернуть работу представительства

Карина Дроздецкая