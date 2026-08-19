Средства на счетах эскроу на Ставрополье выросли на 34% за год

На 1 июля 2026 года остаток средств на счетах эскроу, открытых в рамках проектного финансирования в Ставропольском крае, составил 62,2 млрд руб. против 46,3 млрд руб. годом ранее. Об этом говорится в ответе пресс-службы Отделения Ставрополь Южного ГУ Банка России на запрос «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Таким образом, за год объем средств на счетах эскроу увеличился на 15,9 млрд руб., или 34,3%. Количество таких счетов за тот же период выросло с 13 434 до 16 395, или на 22%.

Банк России указывает, что средства граждан — участников долевого строительства остаются на счетах эскроу до завершения строительства и становятся доступны застройщику только после ввода объекта в эксплуатацию. Одновременно застройщик финансирует строительство за счет банковского кредита или собственных средств.

По оценке Банка России, в 2026 году остатки средств на счетах эскроу в целом по стране могут вырасти на 7–10%. На динамику будут влиять объем объектов, находящихся в продаже, уровень цен и поступление средств по ранее заключенным договорам с рассрочкой.

Система проектного финансирования с использованием счетов эскроу действует в России с 2019 года. Банк России отмечает, что переход на эту модель должен снижать риски для покупателей строящегося жилья: деньги дольщиков защищены на специальных счетах и не передаются застройщику до выполнения установленных условий.

Валерий Климов