Специалисты МегаФона впервые протестировали платежный терминал — им стал отечественный UniTodi P8 Bio. Устройство прошло комплексную проверку, включавшую в себя около ста различных сценариев. Программа тестов охватила выбор и подключение к сети в нескольких диапазонах, переходы между сотами, частотами и технологиями, восстановление соединения после его искусственного разрыва, проверку чувствительности радиомодуля, пропускной способности и множества других параметров. Тесты подтвердили стабильную работу устройства. UniTodi P8 Bio — отечественный биометрический платежный терминал на базе Android, предназначенный для современных сценариев безналичной оплаты.

80-этажный бизнес-центр «Багратион», который строит компания RWB (объединенная Russ и Wildberries), может достигнуть почти 440 м. Об этом сообщает портал Msk1 со ссылкой на документацию. Крыша будет на десятки метров выше башни «Восток» комплекса «Федерация». Башню должны сдать в 2030 году, а в 2031-м туда перенесут штаб-квартиру компании.

У российских микрофинансовых организаций (МФО) возникли проблемы при выдаче онлайн-займов с обязательной биометрией клиентов. Ее правила необходимо упростить. Это следует из письма Нацсовета финансового рынка (НСФР) в Банк России, с которым ознакомился РБК. Нацсовет просит регулятора разрешить МФО проводить дистанционную идентификацию потенциальных заемщиков только по лицу, без использования голосовой биометрии. В ЦБ подтвердили РБК получение письма. Регулятор сообщил, что рассмотрит его в установленном порядке.