Инфляция на Ставрополье ускорилась до 7,2%

Годовая инфляция в Ставропольском крае в июле 2026 года ускорилась до 7,24% после 6,76% в июне. Об этом сообщает Отделение Ставрополь Южного ГУ Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Темп роста цен в крае оказался выше показателей по СКФО (6,86%) и России (5,98%). Продовольствие за год подорожало на 6,73% против 5,15% месяцем ранее, непродовольственные товары — на 7,17% против 5,19%. Инфляция в сфере услуг, напротив, замедлилась с 10,25% до 8,11%.

В июле сильнее всего среди продуктов подорожал сахар — на 5,46% за месяц и на 15,6% за год. В Банке России связали месячный рост цен с сезонным увеличением спроса и сокращением запасов у производителей.

При этом яйца дешевеют четвертый месяц подряд — в июле их цена снизилась на 1,21%. Плодоовощная продукция подешевела на 2,53%: помидоры — примерно на четверть, огурцы — на 23,4% на фоне поступления нового урожая.

Среди непродовольственных товаров заметнее всего выросли цены на моторное топливо — на 12,45%. Регулятор связал это с сезонным ростом спроса и ремонтами нефтеперерабатывающих заводов. Дополнительным фактором стал рост спроса на газомоторное топливо из-за перехода автовладельцев на газобаллонное оборудование.

Легковые автомобили подешевели на 1,12%. Цены на подержанные иномарки снижаются шестой месяц подряд на фоне увеличения предложения.

В сфере услуг сильнее всего подорожали услуги зарубежного туризма — на 3,46%. Рост цен в Банке России объяснили повышенным спросом и ослаблением рубля в июне–июле. Медицинские услуги подорожали на 2,6% за месяц и почти на 15% за год.

Базовая инфляция в крае в июле выросла до 6,94% с 6,27% в июне.

В Банке России отметили, что с исключением сезонности цены в июле росли быстрее, чем месяцем ранее. Среди причин регулятор назвал снижение предложения отдельных видов продукции и рост издержек производителей и поставщиков.

Валерий Климов