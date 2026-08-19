В Петербурге выдача льготной ипотеки в июле рухнула на 60%

В Петербурге выдача льготной ипотеки в июле сократилась на 60% по сравнению с июнем — до 8,66 млрд рублей. Количество выданных кредитов снизилось на 57%, до 1,21 тыс., следует из данных Объединенного кредитного бюро.

Средний размер льготного ипотечного кредита в городе составил 7,17 млн рублей против 7,64 млн рублей месяцем ранее. Доля господдержки в общем объеме ипотечных сделок снизилась с 49% до 31% — это минимальный показатель за три года.

В целом по России выдача льготной ипотеки в июле сократилась вдвое, до 27,81 тыс. кредитов. По словам директора по риск-менеджменту ОКБ Николая Филиппова, резкое снижение стало следствием ажиотажного спроса в июне на фоне ожидавшегося ужесточения условий семейной ипотеки. Однако изменения отложили, и условия госпрограмм остались прежними.

В июле Петербург занял третье место среди регионов по объему выдачи льготной ипотеки после Москвы и Московской области. За семь месяцев 2026 года россияне оформили 261,35 тыс. льготных ипотечных кредитов на 1,55 трлн рублей.

Карина Дроздецкая