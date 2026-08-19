Зерно Ставрополья предложили вывозить через Балтику и Каспий

Из-за разрушения зерновых терминалов в порту Новороссийска экспорт зерна с юга России оказался под угрозой — альтернативой может стать железнодорожная доставка в порты Балтийского и Каспийского морей. Об этом рассказал «Победе26» менеджер экспортной компании Илья Бабушкин.

Экспорт зерна с юга России, в том числе из Ставропольского края, оказался под угрозой из-за разрушения терминалов в порту Новороссийска в результате воздушных атак. Отгрузка через Чёрное море недоступна, а хранилища региона стремительно заполняются — по оценке менеджера экспортной компании Ильи Бабушкина, до конца месяца они будут переполнены.

«Ёмкости для накопления зерна на юге России пока есть, но так как на международный рынок фактически ничего не отгружается, а уборка продолжается, они забиваются буквально за несколько дней», — отметил Бабушкин.

Минсельхоз Ставрополья предложил переориентировать экспорт на порты Балтийского и Каспийского морей. По словам эксперта, автомобильные перевозки затруднены из-за проблем с топливом, тогда как железная дорога может стать реальным выходом из ситуации.

«Наверное, если выделят товарные вагоны и привлекут обученных специалистов, которые смогут правильно оформлять накладные и другие документы, проблем не будет. Практически все крупные элеваторы обеспечены подъездными жд путями», — резюмировал Бабушкин.

Тат Гаспарян