В Сочи изъяли около тонны нелегального алкоголя

Сотрудники отдела по исполнению административного законодательства УВД по Сочи проверили магазины и кафе в Адлерском районе, где изъяли около 1 т нелегальной алкогольной продукции. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу-курорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Наибольшее количество нелегального алкоголя выявлено специалистами в торговой точке на улице Взлетной. Установлено, что 45-летняя жительница Сочи продавала алкоголь без необходимых документов. Изъято 600 л пива и сидра.

Всего по итогам проверки из оборота изъяли 942 л алкогольной продукции. Сейчас специалисты проверяют ее на подлинность и безопасность.

На нарушителей составили административные материалы по ст. 14.16 КоАП РФ — нарушение правил продажи алкоголя. Им грозят штраф и конфискация товара.

Алина Зорина